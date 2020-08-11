Ефремова «спас» от суда инсульт или инфаркт. Как их распознать?

Перед очередным заседанием суда Михаилу Ефремову стало плохо, его забрали на скорой с подозрением на предынсультное или предынфарктное состояние. В Боткинской больнице сообщили, что актер в реанимации в тяжелом состоянии. Чем инсульт отличается от инфаркта и когда будет новое слушание, узнал «360».

11 августа должно было состояться четвертое рассмотрение дела Ефремова по существу, где планировался допрос самого актера. Однако заседание пришлось перенести: обвиняемому стало плохо.

Ожидаемый инсульт

Предпосылки были еще вчера: 10 августа сын нашел актера лежащим на полу, Ефремов не мог двигаться и говорить. Прибывшие на место медики уже тогда диагностировали предынсультное состояние и предложили госпитализацию. Однако Ефремов отказался, списав свое самочувствие на то, что он перенервничал из-за матча «Спартак» — «Сочи».

Врач-ангионевролог, врач высшей категории, руководитель службы «Стоп-Инсульт» Евгений Широков объяснил «360», что вероятность того, что сегодня артист получил инсульт, очень велика именно из-за вчерашнего диагноза — предынсультное состояние, или транзисторно-ишемическая атака, то есть кровоизлияние в мозг.

«Еще вчера было известно о транзиторно-ишемической атаке, были признаки неблагополучия — туда приезжали врачи. Предынсультное состояние — это кратковременное проявление симптомов нарушения функции мозга сосудистой причины», — сказал он.

Симптомы Ефремова можно видеть на кадрах того, как сотрудники ФСИН вытаскивают актера из машины. Обвиняемый буквально не мог идти.

Спустя некоторое время к зданию суда прибыла карета скорой помощи, выносили Ефремова уже на носилках и без сознания. Врачи предварительно диагностировали актеру предынсультное или предынфарктное состояние.

Симптоматика говорит за себя

Врач скорой медицинской помощи ССиНМП имени А. С. Пучкова Михаил Коневский рассказал «360» более подробно о симптомах, которые могли быть у Ефремова, если перед заседанием его действительно разбил инсульт.

«Это сильное головокружение, больной не может стоять, у него комната крутится перед глазами, его ведет в сторону. Давление может быть любым — и повышенным, и пониженным, и даже нормальным. Слабость в руках или ногах может быть или слабость в какой-то половине тела — либо левой, либо правой», — объяснил он.

Евгений Широков добавил к этому, что также для инсульта характерны нарушения зрения, речи, движений. При этом, отметил врач, могут быть и более общие симптомы, например нарушение сознания, резкая заторможенность, непонимание ситуации.

При этом инфаркт, как разрыв сердечной мышцы, уверен Коневский, все же имеет несколько другие симптомы — в основном это боли в сердце, которые могут отдавать в левую часть тела, челюсть, шею, затылок.

«На кардиограмме при этом ничего нет либо есть незначительные изменения. Очень часто бывает инфаркт из-за того, что человек переживает, — подскакивает давление», — добавил Коневский.

Причины и сроки

Ангионевролог Евгений Широков уверен, что причиной состояния актера могло стать нервное напряжение, которое Ефремов испытывал из-за предстоящего суда. По его словам, в ситуации стресса обостряются все механизмы, которые могут привести к инсульту, — скачки давления, которые могут повлечь за собой гипертонический криз, сосудистый спазм, который может спровоцировать отрыв тромба.

«Именно стресс и выброс гормонов повышает артериальное давление, вызывает сосудистый спазм, увеличивает свертываемость крови и нагрузку на сердце. Эти механизмы приводят к возникновению инсульта», — добавил он.

Сейчас прерванное заседание суда над Михаилом Ефремовым перенесли на утро среды, 12 августа. Однако, уверены врачи, так быстро в себя актер не придет. Это значит, что слушания будут перенесены и дата будет зависеть от диагноза врачей, уверен адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов.

«В отсутствие подсудимого разбирательство проходит в исключительных случаях. А этот случай, учитывая тяжесть обвинения, не может быть исключительным. Тут возможен вариант отложения или вплоть до приостановления. Если у него подтверждается тяжкое заболевание, то дело приостанавливается, но потом может быть возобновлено», — заключил он.