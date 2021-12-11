Адвокат раскрыл причину развода Лепса с женой

Решение Анны Шаплыковой и Григория Лепса о разводе было совместным и окончательным. Пара расстается в хороших отношениях, и они продолжат вместе воспитывать троих детей. Об этом заявила изданию «Стархит» представляющая интересы Анны Шаплыковой адвокат Оксана Якимова.

Отвечая на вопрос о причинах развода, юрист не исключила, что свою роль здесь сыграл кризис в отношениях.

«Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — подчеркнула Оксана Якимова.

Адвокат отметила, что вопрос о разделе имущества супругами не поднимался. Она отметила, что он вряд ли может появиться. Последние несколько лет семья жила в загородном доме на территории поселка Коровино. Григорий Лепс несколько раз отмечал, что построил особняк именно для жены и детей.

В пресс-службе суда сообщили, что возражений о разводе от Григория Лепса не поступало. Он сам и его представитель на заседания не приходили. Если суд получит подтверждение, что певец получил повестки и знает о бракоразводном процессе, то решение могут принять без его участия.

Очередное заседание суда по рассмотрению заявления о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой пройдет 20 декабря. Истцом по делу выступает супруга исполнителя. Именно она подала документы на развод. В браке пара состоит с 2002 года. Они воспитали двух дочерей и сына.