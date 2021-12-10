СМИ: Григорий Лепс и Анна Шаплыкова решили развестись после 20 лет брака

Как выяснили СМИ, 20 лет совместной жизни и трое детей не спасли брак российского певца Григория Лепса. Его супруга Анна Шаплыкова подала документы на развод. Об этом со ссылкой на материалы судебного разбирательства сообщил сайт «Стархит».

Первое заседание Московского городского суда назначено на 20 декабря. По информации издания, пара решила расстаться мирно и без конфликтов.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году. Спустя два года они поженились. В браке родились две дочери и сын.

По какой причине супруга известного исполнителя подала на развод, неизвестно. При этом еще недавно Лепс в своих социальных сетях писал своей жене трогательные признания в любви и публиковал совместные фотографии.