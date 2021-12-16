Адвокат предположил, кому может быть выгодна госпитализация Лепса

Проблемы со здоровьем, которые, предположительно, возникли у певца и продюсера Григория Лепса, сочли тревожным признаком. Особенно на фоне бракоразводного процесса.

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с сайтом kp.ru задался вопросом, кому потребовалось отправлять Лепса в психиатрическую клинику.

«Если певец оттуда вырывается, вряд ли он сам настоял на госпитализации. Кому-то важно, чтобы он был под наблюдением специалистов», — предположил юрист.

Сам факт госпитализации артиста, даже если он пробыл там недолго, Алешкин назвал поводом обратиться в суд для признания Лепса недееспособным, назначить опекуна и принудительное лечение.

Не исключено, что кто-то действует против музыканта либо в собственных интересах. Причина, подчеркнул Алешкин, может крыться в деньгах: при разводе придется делить имущество.

Продюсер певца Евгений Кобылянский рассказывал, что Григорию Лепсу и его супруге Анне Шаплыковой предстоит разделить совместную собственность на миллиард рублей. У пары две квартиры, два огромных дома на Новорижском шоссе и земельные участки.

По данным СМИ, Лепс дважды за неделю оказывался в больнице, причем нетрезвым. В первый раз он вел себя буйно — артисту вызвали психиатрическую бригаду. Во второй певец якобы ночевал в больнице. Пиар-директор музыканта опроверг его госпитализацию.