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    12 июля 2020, 16:41

    Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину видеться с дочерью

    Дарья Бунякова

    Защита Ивана Телегина заявила, что хоккеисту запретили общаться со своей дочерью. Но адвокат Пелагеи Филипп Рябченко заверил, что это не соответствует действительности. Певица, наоборот, хочет, чтобы дочка виделась с отцом.
    Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину видеться с дочерью

    «Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь», — ответил Рябченко на соответствующий вопрос kp.ru.

    Адвокат пояснил, что Телегин решил увидеться с ребенком в тот момент, когда получил иск на алименты. Это произошло во время действия режима самоизоляции. До этого спортсмен не говорил о своем желании пообщаться с дочерью.

    «Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал», — отметил Рябченко.

    Пелагея и Телегин объявили о своем расставании в конце 2019 года. Некоторое время супруги поддерживали хорошие отношения ради общего ребенка. В мае 2020-го певица подала на развод. Стороны вели переговоры четыре месяца, а в июле выяснилось, что Пелагея хочет оставить себе квартиру. В связи с этим пара продолжает решать вопросы, связанные с имуществом.