Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину видеться с дочерью

Защита Ивана Телегина заявила, что хоккеисту запретили общаться со своей дочерью. Но адвокат Пелагеи Филипп Рябченко заверил, что это не соответствует действительности. Певица, наоборот, хочет, чтобы дочка виделась с отцом.

«Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь», — ответил Рябченко на соответствующий вопрос kp.ru.

Адвокат пояснил, что Телегин решил увидеться с ребенком в тот момент, когда получил иск на алименты. Это произошло во время действия режима самоизоляции. До этого спортсмен не говорил о своем желании пообщаться с дочерью.

«Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал», — отметил Рябченко.

Пелагея и Телегин объявили о своем расставании в конце 2019 года. Некоторое время супруги поддерживали хорошие отношения ради общего ребенка. В мае 2020-го певица подала на развод. Стороны вели переговоры четыре месяца, а в июле выяснилось, что Пелагея хочет оставить себе квартиру. В связи с этим пара продолжает решать вопросы, связанные с имуществом.