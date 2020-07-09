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    09 июля 2020, 16:23

    Пелагея выдвинула новые требования по разделу имущества при разводе

    Алена Макаренко

    Певица Пелагея захотела оставить себе квартиру — общую с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Она подала иск в суд в рамках их бракоразводного процесса. Об этом рассказала адвокат спортсмена Марианна Мировая, сообщил «Московский комсомолец».

    Очередная встреча в суде прошла 9 июля. Адвокат артистки Филипп Рябченко уточнил требования Пелагеи. Певица хочет «вывести из общей массы» совместного имущества квартиру, которую супруги купили на деньги ее матери.

    Телегин не ожидал такого развития событий, рассказала Мировая. Стороны вели переговоры в течение четырех месяцев и уже было пришли к общему решению.

    «Совместно нажитое имущество на то оно и есть совместно нажитое имущество», — отметила Мировая.

    Это значит, что жилплощадь нужно делить по закону, несмотря на то, чьи средства потрачены на ее покупку.

    При этом журналисты относятся к Телегину агрессивно, добавила адвокат. Хотя, по ее словам, хоккеист не уклонялся от своих родительских обязанностей. Спортсмен платит алименты на трехлетнюю дочь Таисию.

    По некоторым данным, Пелагея претендует на четверть дохода бывшего мужа — от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей, отметил сайт «Утро.ру».