Адвокат объяснил, почему задержанный хоккеист Федотов не пошел в армию

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов не пригоден для службы в армии из-за проблем со здоровьем. Такое заявление сделал адвокат спортсмена Алексей Пономарев. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

По словам Пономарева, у Федотова есть документальные подтверждения проблем с позвоночником и стопами. Спортсмен пытался предоставить их сотрудникам правоохранительных органов. Пономарев сказал, что представители военкомата проигнорировали данные о проблемах со здоровьем у Федотова и пожаловались на него правоохранителям.

Хоккеиста задержали 1 июля прямо на выходе с тренировочной базы и сразу отвезли в отделение военного комиссариата. Федотов при этом не оказывал сопротивления.

Конфликт хоккеиста с представителями военкомата развивался на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял ЦСКА.