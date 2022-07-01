Вратаря сборной России по хоккею задержали на выходе со льда

Хоккеиста Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в военкомат. Об этом сообщили журналисты «Фонтанки».

Правоохранители задержали спортсмена прямо на выходе из ледовой арены. Федотов не оказал им сопротивления, когда те предложили ему вместе проехать в военкомат.

Журналисты «Фонтанки» сообщили, что спортсмена искали весь день в Санкт-Петербурге. Правоохранители организовали «выжидательные позиции» в разных частях города.

Поиски Федотова организовали после поступления соответствующей просьбы в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ее прислали представители военной прокуратуры. По их мнению, «есть достаточные основания» назвать спортсмена уклонистом от службы в армии».

Федотову грозит осуждение по статье 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы». Это значит, что спортсмена могут лишить свободы на срок до двух лет.

Журналисты «Фонтанки» напомнили, что Федотов выступает за хоккейный клуб ЦСКА, что формально делает его военнослужащим.