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    19 февраля 2021, 09:33

    Адвокат назвал возможных наследников Андрея Мягкова

    Гора Орлов

    Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что на наследство умершего накануне актера Андрея Мягкова могут претендовать его внебрачные дети, если таковые объявятся. Из близких родственников у Мягкова осталась также сестра.

    Адвокат назвал возможных наследников Андрея Мягкова

    Юрист отметил, что единственным прямым наследником Мягкова является его 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская.

    «Однако это не значит, что все имущество непременно достанется ей», — эту мысль он озвучил в беседе с РЕН ТВ.

    Зачастую в подобной ситуации объявляются внебрачные дети звезд, продолжил свою мысль Жорин. И в том случае, если родство с актером таким людям удастся доказать, то вдове придется поделить с ними наследство, заявил адвокат. Помимо этого, эксперт отметил, что в законе описана возможность лишения права передачи собственности умершего наследнику. Она осуществляется, если было доказано давление одного из супругов на другого перед смертью с целью завладеть имуществом.

    Из ближайших родственников у Мягкова осталась сестра, однако, по словам Жорина, она не является наследником первой очереди и не сможет претендовать на активы покойного.

    В четверг, 18 февраля, умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году. Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других.

    Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ.