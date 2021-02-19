Адвокат назвал возможных наследников Андрея Мягкова

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что на наследство умершего накануне актера Андрея Мягкова могут претендовать его внебрачные дети, если таковые объявятся. Из близких родственников у Мягкова осталась также сестра.

Юрист отметил, что единственным прямым наследником Мягкова является его 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская.

«Однако это не значит, что все имущество непременно достанется ей», — эту мысль он озвучил в беседе с РЕН ТВ.

Зачастую в подобной ситуации объявляются внебрачные дети звезд, продолжил свою мысль Жорин. И в том случае, если родство с актером таким людям удастся доказать, то вдове придется поделить с ними наследство, заявил адвокат. Помимо этого, эксперт отметил, что в законе описана возможность лишения права передачи собственности умершего наследнику. Она осуществляется, если было доказано давление одного из супругов на другого перед смертью с целью завладеть имуществом.

Из ближайших родственников у Мягкова осталась сестра, однако, по словам Жорина, она не является наследником первой очереди и не сможет претендовать на активы покойного.

В четверг, 18 февраля, умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году. Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других.

Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ.