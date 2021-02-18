Актриса Наталья Белохвостикова назвала умершего Андрея Мягкова талантливым артистом, о котором в последние годы незаслуженно мало вспоминали. Она рассказала, каким он был на съемках.

«Для меня Андрюша — это с детства эпоха, потому что я девочкой ходила в „Современник“ на все спектакли. Наверное, на этом воспитывалась, как молодежь того времени. И когда „Современник“ еще был совершенно в другом месте», — рассказала Белохвостикова «360».

Она рассказала, что они встретились на съемочной площадке фильма «Надежда». Она назвала этот момент историческим, потому что режиссером был Марк Донской, у которого был «Оскар».

«Это был Мягков. Это был Михаил Ножкин. Это были совершенно особенные актеры. Особенно Андрей, потому что та палитра ролей, которая была им сыграна, это было что-то невероятное. Но для меня еще тогда это было потрясение, потому что это был такой ранимый, чуткий, теплый, отзывчивый и добрый [человек]», — описала свои ощущения актриса.

По мнению Белохвостиковой, он очень не похож на артиста в этом понимании слова «артист». Он жил как дышал, считает она. Собеседница «360» подчеркнула, что мы потеряли великого актера, о котором совершенно бессовестно не говорили последние годы.

«И это очень страшно. А для меня это просто горе огромное, потому что это часть моей судьбы, моей жизни, моего сердца. Это был первый человек, которому я сказала, что у меня родилась дочка. Мне очень страшно сегодня», — заключила народная артистка.

В четверг, 18 февраля, умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году. Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других. Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ.