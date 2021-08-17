Адвокат Костюшкина рассказал о нежелании Монеточки идти на переговоры

Адвокат Стаса Костюшкина рассказал, что они пытались разговаривать с Елизаветой Гырдымовой до суда, но подвижек никаких не было. Об этом в разговоре с «360» сообщил адвокат Роман Лалаян, который и убедил артиста отправиться в суд.

«Мы и претензии отправляли, и переписка была. Никаких ответов. Изначально были какие-то переговоры, но после моего вступления в дело не было никаких предложений», — отметил адвокат.

Защитник пояснил, что начал работать с Костюшкиным в апреле.

«Он не решался [подать в суд], я ему предложил все-таки подать. Немузыкальному человеку, не обладающему знаниями в музыке, вполне достаточно слуховых эффектов, чтобы распознать сходство и тождественность между двумя композициями», — заявил Лалаян.

Во вторник, 17 августа, заседание по этому делу отложили, поскольку Монеточка не пришла в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где должны были рассмотреть иск Костюшкина.

Адвокат певца подчеркнул, что, даже если Монеточка или ее представитель не придет на заседание 2 сентября, дело все равно рассмотрят.

Ранее Роман Лалаян заявил, что Монеточка превратила песню Костюшкина «Женщина, я не танцую» в свою композицию под названием «Мама, я не зигую». Певец в конце июля потребовал от исполнительницы 900 тысяч рублей.