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    24 ноября 2020, 10:42

    Адвокат Ефремова опроверг сообщение о разводе актера

    Андрей Иванов

    Никаких поручений по подготовке документов к разводу жена актера Михаила Ефремова не давала. Подтверждения, что супруги расстаются, нет. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат осужденного актера Андрей Алешкин.
    Адвокат Ефремова опроверг сообщение о разводе актера

    «Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда. Она (жена Ефремова — прим. ред.) не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее [нет], чтобы мы готовили документы [для развода]», — пояснил Алешкин.

    Накануне СМИ сообщили, что жена Ефремова Софья Кругликова решила с ним развестись. Она якобы не простила мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой и считает, что, пока Ефремов находится за решеткой, будет просто поделить имущество. Сама Кругликова отказалась что-либо комментировать по этому вопросу.

    Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня пьяный актер врезался на своем внедорожнике в грузовик курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель фургона умер на следующее утро от травм.

    Во время рассмотрения дела у Ефремова произошел конфликт с потерпевшей стороной. Родные Захарова не приняли его извинений. Теперь они решили отказаться от иска о возмещении морального вреда.