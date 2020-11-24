Адвокат Ефремова опроверг сообщение о разводе актера

«Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда. Она (жена Ефремова — прим. ред.) не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее [нет], чтобы мы готовили документы [для развода]», — пояснил Алешкин.

Накануне СМИ сообщили, что жена Ефремова Софья Кругликова решила с ним развестись. Она якобы не простила мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой и считает, что, пока Ефремов находится за решеткой, будет просто поделить имущество. Сама Кругликова отказалась что-либо комментировать по этому вопросу.

Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 года колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня пьяный актер врезался на своем внедорожнике в грузовик курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель фургона умер на следующее утро от травм.

Во время рассмотрения дела у Ефремова произошел конфликт с потерпевшей стороной. Родные Захарова не приняли его извинений. Теперь они решили отказаться от иска о возмещении морального вреда.