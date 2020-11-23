Потерпевшие по делу Ефремова решили отказаться от иска о возмещении морального вреда

Хамовнический суд объявил, что сторона потерпевших по делу Михаила Ефремова решила отказаться от иска о возмещении морального вреда. В суде также сообщили, что сторона Ефремова вообще не пришла в суд.

«Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей», — привел ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В Хамовническом суде добавили, что представители актера не явились на заседание.

Ранее Михаил Ефремов признал потерпевшей Ирину Стерхову — гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова. Адвокат актера Андрей Алешкин заявил, что почти договорился с потерпевшими о примирении сторон. В свою очередь адвокат Александр Добровинский рассказал «360», что ни о каком примирении или прошении о помиловании речи не идет.

Михаил Ефремов попал под судебное разбирательство после смертельной аварии в центре Москвы. Он выехал на встречку и врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, который погиб в реанимации. Сначала Ефремову дали восемь лет колонии общего режима, но в октябре Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года. Актера из СИЗО этапировали в одну из колоний Белгородской области.