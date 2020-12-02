Адвокат Ефремова: общество не готово к прошению о помиловании актера

По его словам, это делать пока рано, так как общество негативно реагирует на ситуацию с Ефремовым.

«Ту реакцию, которую мы получили на нашу первую позицию, она отрицательная, поэтому считаю, что данные действия были бы преждевременными», — рассказал Алешкин.

Он добавил, что лучше отложить прошение до следующего года. Тогда, по словам адвоката, его можно будет приурочить к какой-нибудь дате, например, к Дню Победы.

Ранее Михаил Ефремов написал первое письмо, где извинился перед женой погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем говорится, что актер не может простить себя за произошедшее.

Ефремов сказал, что больше никто не увидит того ироничного, веселого и безалаберного человека, которым он был. Актер добавил, что даже если жена Захарова простит ему «смертный грех», то все равно он должен будет ответить за содеянное перед Богом.

Артист отметил, что сотни раз писал это письмо, но не мог подобрать нужных слов. Ефремов подчеркнул, что выражает глубочайшие соболезнования в связи со смертью Захарова.