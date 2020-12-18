Адвокат Добровинский объяснил интересом к футболу решение защищать арбитра по делу Широкова

Александр Добровинский рассказал, что оппоненты долгое время не могли понять, почему он решил защищать арбитра, избитого Романом Широковым. Адвокат заявил, что давно увлекается футболом.

«Мои оппоненты не могли понять, почему я вошел в это дело, но они не учли тот факт, что я давно увлекаюсь футболом. И как болельщик, слежу за многими матчами. И я знал, что Роман Широков уже получал красную карточку от судьи за неспортивное поведение на поле», — объяснил Добровинский.

Он рассказал, что его коллега представил на суде видео, как опровержение слов защиты о том, что Никита Данченков неправильно осудил футболиста, так как за такие нарушения положена лишь желтая карточка.

«Сегодня мы заявили гражданский иск о возмещении вреда на 500 тысяч рублей», — рассказал Александр Добровинский.

Он рассказал, что его подзащитный потребовал моральную компенсацию за причиненный ущерб. Данченков подчеркнул, что том матч, во время которого Широков на него напал, показывали по многим каналам на телевидении, а также освещали в СМИ. Кроме того, после самой игры запись транслировали не только в России, но и за рубежом — что нанесло вред профессиональной репутации арбитра.

Нападение на Данченков произошло 10 августа во время любительского матча с участием команды телеканала «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака». Арбитр показал Широкову красную карточку, после чего футболист на него напал.

На следующий день Широков принес извинения как арбитру, так и организаторам турнира, партнерам по команде и зрителям, он назвал свой поступок неподобающим. В отношении Широкова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений».