Суд по делу Широкова пройдет в декабре

Мировой суд в Сокольниках рассмотрит дело футболиста Романа Широкова по существу 4 декабря. Об этом сообщил один из адвокатов арбитра Никиты Данчикова — Александр Островский.

Заседание начнется в 14:00. Об этом написал ТАСС.

В четверг слушание прошло без прессы. На нем присутствовали Широков с адвокатом, а также потерпевший Данчиков вместе с защитником. Суд отказался рассматривать дело спортсмена в особом порядке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокат Широкова Вадим Лялин говорил агентству, что футболист признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Однако потерпевшая сторона была против этого.

Роман Широков 10 августа, во время любительского матча в рамках турнира «Российская медиалига» с участием команды телеканала «Матч ТВ», напал на Никиту Данчикова. Причиной стало то, что арбитр показал футболисту красную карточку из-за ранее последовавших оскорблений.

Через некоторое время Широков извинился за свое поведение. «Матч ТВ» отстранил его от работы. На спортсмена завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Ему грозит до двух лет лишения свободы.