Знаменитости 26 февраля 2024, 16:05 Адвокат Алибасова рассказал о странностях в последнем разговоре с композитором Адвокат Жорин: Бари Алибасов немного охладел к жизни Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Последнее время создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов как будто устал от жизни. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин, вспоминая последний разговор с ним, сообщил Пятый канал.

По словам приближенного артиста, они часто общаются по телефону. Зачастую Алибасов звонил по личным вопросам или просил совета. При этом всегда разговор начинался с юмора, а после Алибасов переходил уже к сути диалога.

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«И вот некоторое время назад был такой „тревожный звонок“. Он позвонил без шуток, был достаточно грустный и начал благодарить меня: „Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет“. Это несвойственно Алибасову. Минут 15 благодарил меня. Я ему говорю: „Бари, ты как будто прощаешься“», — поделился Жорин.

Адвокат добавил, что начал замечать в поведении Алибасова непонятную усталость. Тема смерти, по его словам, преследовала продюсера последние 10-15 лет: однажды он даже решил отрепетировать свои похороны.

Жорин заявил, что композитор, видимо, устал от жизни и уже успел составить завещание. Он подчеркнул, что все имущество Алибасов отдал сыну, а интеллектуальную собственность — участникам группы «На-На».

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что отец находится в реанимации, но рвется домой.