Эксклюзив 29 ноября 2022, 11:05 «Не помню, чтобы были склоки». Сослуживец умершей актрисы Стешенко — о совместной работе Актер Дмитрий Воронин рассказал, как играл с Наталией Стешенко в театре

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В Москве скончалась актриса Наталия Стешенко. Актер Дмитрий Воронин признался «360», что эта новость застала его врасплох. Он не знает причину смерти и заявил, что его коллега была неконфликтным человеком.

«Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы», — сказал актер.

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Она играла статных героинь. Дмитрий Воронин вспомнил, что выступал с ней в спектаклях «Маки» и «Ящерица», но не в качестве партнера. За пределами сцены они близко общались. Почему и при каких обстоятельствах она умерла, он не знает. Актер признался, что смерть актрисы его шокировала.

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Ребенок нашел Наталию Стешенко (Семаго) мертвой в квартире на Ростовской набережной и попросил соседей вызвать скорую помощь. Правоохранительные органы начали проверку, сообщил сайт mk.ru, однако признаков насильственной смерти на ее теле не нашли. Актриса известна по работе в театре Луны и роли в фильме «Лига обманутых женщин».