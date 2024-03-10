Знаменитости 10 марта 2024, 14:02 «А что она может сказать?» Орбакайте не оправдается за слова Пугачевой о России Kp.ru: певица Кристина Орбакайте не будет оправдываться за слова Пугачевой РИА «Новости»

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Карьера певицы Кристины Орбакайте пошатнулась после резких высказываний Аллы Пугачевой о России. Артистка продолжает хранить молчание о скандалах со своей матерью и не выражает свою гражданскую позицию по поводу СВО. Отвечать за слова родственницы она тоже не планирует, сообщил сайт kp.ru.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко», — процитировало издание знакомых Орбакайте.

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Журналисты предположили, что в ближайшее время у артистки не будет возможности зарабатывать деньги в РФ. Есть вероятность, что Орбакайте навсегда покинет страну, переехав в Соединенные Штаты к мужу и дочке.

Авторы статьи также отметили, что за границей певицу ждут редкие гастроли для эмигрантов в маленьких залах. Поддерживать звездный лоск ей будет сложно.

Ранее в Кремле исключили из праздничной программы номер Кристины Орбакайте. Ее не пустили на сцену в последний момент.