70 лет советскому секс-символу. Михаил Боярский признался, что его карьера началась с рекламы

Юный актер первый раз появился в рекламе, где предупреждал детей об опасности игры со спичками. После он еще несколько раз снимался в рекламный роликах.

«Получил 10 рублей. Эту рекламу никто никогда не видел, это сейчас стали раскапывать, чтобы подколоть меня», — рассказал Боярский.

Свой юбилей актер будет отмечать на сцене театра Ленсовета, в котором пройдет премьера спектакля «В этом милом старом доме». В постановке Боярский будет играть вместе со своей супругой, актрисой Ларисой Луппиан.

Президент России Владимир Путин премьер-министр Дмитрий Медведем поздравили артиста с днем рождения, назвав его обаятельным, талантливым и энергичным человеком.

Самой известной ролью актера и певца стала главная роль в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Дочь Михаила Боярского российская актриса Елизавета Боярская поздравила его с юбилейным днем рождения, опубликовав очень теплый пост со своим детским фото.

Одной из лучших киноработ Боярского стала роль Теодоро в «Собака на сене» 1977 года. Его до сих пор очень любят зрители. Но звездный час актера в кинематографе настал в 1978 году, с выходом на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», в которой он исполнил главную роль. Он стал настоящим секс-символом своего поколения и по праву признается одним из самых выдающихся актеров 1980-х.