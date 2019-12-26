Елизавета Боярская опубликовала поздравление отцу

Поздравление появилось на личной странице дочери Боярского в Instagram.

«Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный!», — написала актриса.

Елизавета показала детскую фотографию с отцом и отметила, что лишь семья знает его настоящим.

«Лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, все внуки его обожают и считают лучшим другом», — заметила Боярская.

Звезда вспомнила, как отец в 1990-е годы приносил домой все подарки: «кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду».

«Всегда ВСЕ в дом, ВСЕ для семьи. За то, что если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдет есть вареную картошку, селедку с луком и черный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью», — пояснила Боярская.

Она подчеркнула, что из-за внуков Боярский не курит в квартире. А ее саму всегда встречает на вокзале.

«Папа — центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он — вожак нашей стаи», — заявила актриса.

Ранее Михаил Боярский заметил, что его характер испортился.