    26 декабря 2019, 13:24

    Елизавета Боярская опубликовала поздравление отцу

    Ольга Ситникова

    Российская актриса Елизавета Боярская поздравила своего отца Михаила Боярского с юбилейным днем рождения. Народному артисту России исполнилось 70 лет. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Поздравление появилось на личной странице дочери Боярского в Instagram.

    «Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный!», — написала актриса.

    Елизавета показала детскую фотографию с отцом и отметила, что лишь семья знает его настоящим.

    «Лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, все внуки его обожают и считают лучшим другом», — заметила Боярская.

    Звезда вспомнила, как отец в 1990-е годы приносил домой все подарки: «кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду».

    «Всегда ВСЕ в дом, ВСЕ для семьи. За то, что если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдет есть вареную картошку, селедку с луком и черный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью», — пояснила Боярская.

    Она подчеркнула, что из-за внуков Боярский не курит в квартире. А ее саму всегда встречает на вокзале.

    «Папа — центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он — вожак нашей стаи», — заявила актриса.

    Ранее Михаил Боярский заметил, что его характер испортился.