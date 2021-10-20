Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей, который назначили журналисту Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интернете. По словам политика, Дудь является талантливым человеком, однако это наказание для него «слишком маленькое». Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Для него это как для нормального человека рубль. <…> Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность и конечно 100 тысяч — это слишком маленькое наказание», — заявил депутат.

Милонов считает, что за пропаганду наркотических веществ следует давать не штрафы, а назначать уголовные наказания. По его словам, когда публичный человек начинает пропагандировать наркотики, общество необходимо всеми силами защищать от негодяя.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал виновным Юрия Дудя в пропаганде наркотических веществ в двух интервью. Его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Защита журналиста собирается обжаловать это решение.