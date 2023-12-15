Зима в Подмосковье 15 декабря 2023, 16:14 Зону отдыха в Лазутинском парке в Одинцове признали одной из лучших в Подмосковье

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Очаг и фотозону в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове отметили знаком качества «Дед Мороз рекомендует». Такая отметка появилась в парках Подмосковья впервые для обозначения самых креативных и атмосферных локаций.

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Знаки качества «Дед Мороз рекомендует» появились также в парке Малевича и в парке «Раздолье» в Одинцовском округе.

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«Всего на территории Московской области более 190 парков, и в этом конкурсе приняло участие 102 территории. Победителями и лауреатами стали 22 парковые территории, и сегодня мы вручаем знаки качества Деда Мороза», — сказала директор автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» Ксения Васильева.

Победителей определили в пяти номинациях: за лучшую елку, почту и резиденцию Деда Мороза, зону теплого очага и фотозону в парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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