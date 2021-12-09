Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за мороза и наледи

Более 1,2 тысячи специальных машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега минувшей ночью. Сейчас работы продолжаются. Трассы обрабатывают и ото льда, ведь на смену снегопадам пришли морозы.

Температура прошлой ночью резко опустилась до -16 градусов. Выпало до двух сантиметров снега.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что для безопасного и бесперебойного движения за ситуацией на дорогах следят круглосуточно.

Эта ночь стала самой морозной в московском регионе с начала зимы. Все дорожные службы готовы к работе в связи с резким похолоданием и морозами на этой неделе Алексей Гержик.

По его словам, сегодня, 9 декабря, в Московской области уже -15 градусов, местами небольшой снег и гололедица. Кроме того, в регионе северный ветер, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду.

Водителей призвали быть особо внимательными, не превышать скорость, заранее притормаживать у светофоров.