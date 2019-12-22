Время исполнения желаний. В Рошале зажгли елку и запустили благотворительную акцию

В Рошале началась череда новогодних мероприятий. Там уже зажгли главную новогоднюю елку города и запустили благотворительную акцию.

Грим, борода, костюм — и главный новогодний волшебник готов к встрече с детьми. Так Иван Ковшов дебютировал в роли Деда Мороза. Всю неделю артист разучивал текст, репетировал по вечерам. И пусть на сцену Иван вышел впервые, каким должен быть настоящий Дед Мороз он помнит еще с детства.

«Дед Мороз добрый, веселый, праздничный, улыбчивый. Он готов к общению, он дарит подарки и праздник людям», — сказал исполнитель роли Деда Мороза Иван Ковшов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме Деда Мороза и Снегурочки в гости к юным жителям Рошаля пришли сказочные герои. Вместе с ними ребята пели, танцевали и совершили настоящее чудо — зажгли елку. 12-метровое дерево засияло сотнями огней.

«Я люблю Новый год и подарки! И Деда Мороза мечтаю увидеть!», — поделилась жительница Рошаля Вероника Горностаева.

Источник фото: телеканал «360»

Совершить настоящее чудо перед Новым годом может каждый. В городском округе не первый год проходит благотворительная акция «Добрая елка». Ее смысл в том, чтобы каждый неравнодушный житель Рошаля смог помочь тем, кто в этом нуждается, и поддержать в преддверии праздника. К акции уже присоединились более 150 горожан.

«Хотелось бы пожелать всем здоровья, добра и семейного благополучия. И хотелось бы еще раз напомнить, что до сих пор работает „Добрая елка“, и каждый из жителей может прийти в СКЦ и положить под нее подарок. Он обязательно достанется тому, кому не хватает сегодня внимания, кому не хватает друзей», — отметил глава г. о. Рошаль Алексей Артюхин.

Все собранные подарки будут переданы детям из малоимущих и малообеспеченных семей, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также местные власти поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Они получат к Новому Году продуктовые наборы.