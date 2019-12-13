Сказочные места Деда Мороза. Что посетить в Подмосковье перед Новым годом

Новый год — пора подарков, хорошего настроения, праздничных гуляний и всевозможных ярмарок. Таких в Подмосковье ожидается 256. Жители и гости региона смогут посетить шоколадную фабрику, приобрести натуральные продукты на экоферме, побывать в тереме Деда Мороза и написать письмо главному волшебнику страны. Обо всех мероприятиях рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, чтобы не пропустить ничего интересного, можно воспользоваться специальной интерактивной картой.

В декабре на территории Московской области пройдет 256 тематических ярмарок, в том числе социальная акция «Ценопад», а также несколько фестивалей. Всего будет организовано около 13 тысяч торговых мест в 54 муниципалитетах региона.

«Самые ожидаемые мероприятия — новогодние ярмарки — начнут свою работу с 20 декабря. У каждой из них будет своя изюминка. Для удобства жителей мы подготовили интерактивную карту, где нанесены площадки, на которых пройдут мероприятия», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Например, в Красногорске гости и жители региона смогут посетить «Шоколадную фабрику Деда Мороза».

«В новогодние праздники на „Шоколадной фабрике Деда Мороза“ можно будет не только узнать историю любимого лакомства, но и изготовить шоколадную фигурку своими руками. Ее упакуют в подарочную коробочку. Также для посетителей будет организовано чаепитие в компании Деда Мороза и Снегурочки», — добавил министр.

Ярмарка пройдет с 20 по 29 декабря по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом № 3 (напротив ДК «Подмосковье»).

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Новогодняя ярмарка пройдет и в Видном. Там, на «Экоферме Деда Мороза», особенно ждут всех поклонников натуральных продуктов питания.

«Посетив ферму, гости смогут прикоснуться к сельской жизни, у них будет возможность не только приобрести экологически чистые продукты питания, но и посетить мини-зоопарк. Там можно покормить животных, живущих на ферме», — рассказал Владимир Посаженников.

Посетить ярмарку можно по адресу: Видное, Советский проезд, дом №2 (вблизи кинотеатра «Искра»).

В Долгопрудном разместится «Почта Деда Мороза».Там все желающие смогут написать письмо зимнему волшебнику и рассказать о своих желаниях и мечтах. Почта будет работать все новогодние праздники. Ярмарка в Долгопрудном пройдет с 23 по 29 декабря по адресу: улица Дирижабельная, дом № 21 (площадь у МБУ «КДЦ «Полет»).

В Коломне на ярмарке будет расположена кузница Деда Мороза. Там можно будет не только увидеть, как работают ремесленники, но и самим попробовать себя в роли кузнеца. Также будет интересно узнать интересные факты из истории кузнечного дела. Ярмарка начнется 23 декабря и продлится до 29-го по адресу: Коломна, площадь Советская, у дома №3.

В Серпухове Дед Мороз предложит гостям ярмарки попробовать праздничные угощения, приготовленные на кухне. Она расположена там же. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению праздничных блюд, а также продегустировать блюда профессиональных поваров. Ярмарка пройдет с 23 по 29 декабря по адресу: Серпухов, площадка между домами 13 и 15 по улице Водонапорной и домами 102 и 104 по улице Ворошилова.

В Солнечногорске пройдет праздничная новогодняя социальная ярмарка «Ценопад». На ней можно будет купить все ингредиенты для праздничного стола по ценам от производителей. Ярмарка начнется 17 декабря, а закончится 22-го. Посетить ее можно по адресу: Солнечногорск, Советская площадь.

В Балашихе, на центральной новогодней праздничной площадке, будет размещен терем Деда Мороза, где главный волшебник будет встречать гостей фестиваля. Дети смогут попросить Дедушку Мороза об исполнении своей заветной мечты. Ярмарка начнет работу 23 декабря и завершится 29 числа. Гостей ждут по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом № 2 (вблизи ледового дворца).

В Королеве жители и гости Подмосковья смогут посетить очень интересную праздничную локацию — «Терем Снегурочки». Здесь можно окунуться в русскую сказку, познакомиться с легендами и преданиями, повеселиться с друзьями. Также будут проводиться мастер-классы по приготовлению блинов и кружевному вышиванию. Ярмарка начнется 16 декабря и завершится 22-го. Она пройдет по адресу: Королев, в районе дома №3а по улице Терешковой.

В Дмитрове новогодняя ярмарка пройдет в период с 23 по 29 декабря на Советской площади.