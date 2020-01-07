«Сказочное Рождество» в Истре в первый день посетили более 6,5 тысячи человек

Фестиваль «Сказочное Рождество» в подмосковной Истре уже посетили более 6,5 тысячи человек, а в музее «Новый Иерусалим» побывали около 4 тысяч человек. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Комитета по туризму Московской области.

Посетители фестиваля смогут увидеть большое количество фотозон с элементами анимации, в которых актеры предлагают стать участником какой-либо сцены из произведений Александра Сергеевича Пушкина, используя декорации.

Накануне открылась временная рождественская выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» в музее «Новый Иерусалим». На ней представлены работы художника Валерия Архипова по мотивам произведений А. С. Пушкина. Выставка стала отправной точкой программы фестиваля.

На выставке представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям или фильмам. Например, к «Сказке о царе Салтане». А также наряды из коллекции театрального музея имени Бахрушина к сказке «Золотой петушок». Работа выставки продлится до 12 января.

Кроме того, на фестивале проходит ярмарка «СЫР! ПИР! МИР!», открыты зоны «Катания в санях да с печкой» и «Катание на паровозиках», также для маленьких гостей работают «Музыкальный салон», «Детский шатер». Посетители смогут увидеть пиротехническое шоу и послушать выступление фолк-коллективов.