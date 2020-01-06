Настоящая история и праздничные гуляния. Фестиваль «Сказочное Рождество» стартовал в Истре

Выставка, ярмарка, мастер-классы и праздничные гуляния — в Истре стартовал масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». На ближайшие три дня это место станет центром притяжения для жителей Москвы и Московской области. На фестивале каждый может погрузиться в настоящую рождественскую сказку.

В основу концепции «Сказочного Рождества» легла выставка работ российского художника Валерия Архипова в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Ее открытие стало отправной точкой всей фестивальной программы.

Царь Салтан, Черномор, Борис Годунов, золотая рыбка и баба Бабариха — героев самых известных сказок Пушкина собрал на выставке российский художник Валерий Архипов. В одних работах он в деталях раскрывает типажи персонажей, в других на передний план выходит сюжетная линия. Переходя от картины к картине, зритель погружается в мир героев из детства.

Источник фото: телеканал «360»

«Валерий Архипов — это наш давний друг, его работы уже выставлялись в рамках Года кино в 2016 году в «Новом Иерусалиме». Здесь мы представили его эскизы «Сказки о царе Салтане», «Бориса Годунова», «Арапа Петра Великого». Нам показалось, что это очень уместно, тепло, уютно и по-рождественски», — отметил директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Специальным гостем церемонии открытия выставки стал музыкант Владимир Пресняков-старший.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также на выставке представлены фарфоровые скульптуры и редкие книги 19 века. Выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» объединила мастеров самых разных ремесел. Каждый из них создает своего Пушкина, открывая перед зрителем удивительный мир русского героического эпоса в его новом образе.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Сегодняшняя выставка Архипова открывает очень большой фестиваль, который называется «Сказочное рождество». Три дня — 6, 7 и 8 января — гости смогут насладиться настоящей историей Рождества. Будут рождественские колядки, зимние гуляния, фермерские ярмарки, мы всех ждем», — сказала руководитель Комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

Выставка стала отправной точкой всей фестивальной программы. Герои Пушкина с эскизов художника шагнули за пределы музея — на площадь. Здесь вырос настоящий рождественский сказочный городок.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Центром притяжения для гостей фестиваля стала ярмарка «Сыр! Пир! Мир!». Более 60 видов сыра, мясные и рыбные деликатесы, сладости, мед, пастила, орехи и молочная продукция — только натуральная продукция от фермеров Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Здесь настоящий праздник живота, можно разговеться после Рождественского поста, закупиться на Рождество. Кроме дегустации продуктов, можно покататься на печке на санях. «Сыр! Пир! Мир! — это крупное гастрономическое событие нашей страны, поэтому собирайте вещи и приезжайте в Истру», — сказал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Источник фото: телеканал «360»

Погрузиться в сказку, посетить выставку и попробовать сыры можно в ближайшие два дня. Масштабный фестиваль «Сказочное Рождество» примет всех 7 и 8 января. Рождественская сказка проходит на трех площадках: на территории Ново-Иерусалимского монастыря, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» и на площади около него.