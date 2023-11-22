Зима в Подмосковье 22 ноября 2023, 17:23 Подмосковный стройнадзор провел почти 2 тысячи профилактических визитов с начала года Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели 1,9 тысячи профилактических визитов с начала года. Благодаря работе ведомства в 2022 году 80% итоговых проверок на стройках окончилось выдачей заключения о соответствии.

Как рассказали в ведомстве, профвизиты проводят в начале строительства или реконструкции, возведения многоквартирных домов, а также по запросу застройщика. Это позволяет получить заключение о соответствии объекта с первого раза.

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Застройщики могут оставить заявку на профвизит через региональный портал с указанием удобной даты. Инспекторы выезжают на объект, проводят беседу и дают рекомендации. В результате срок итоговой проверки сокращается с 10 до трех дней.

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