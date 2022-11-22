Зима в Подмосковье 22 ноября 2022, 23:52 Почти 200 предновогодних ярмарок пройдет в Подмосковье в декабре

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В декабре в Подмосковье планируют организовать 188 ярмарок в 30 городских округах. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Большая часть ярмарок будет посвящена подготовке к Новому году.

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«Наступила пора предновогодних ярмарок, всевозможные товары местных производителей — от валенок и варежек до новогодних игрушек можно будет приобрести, не выезжая за пределы своего округа», — рассказал Георгий Филимонов.

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Он уточнил, что все ярмарки будут отмечены на онлайн-картах для удобства жителей Московской области.

Помимо праздничной новогодней продукции, посетители ярмарок смогут приобрести товары народных промыслов, а также продукты — мед, сушеные ягоды и фрукты, молочную и мясную продукцию.

В декабре пройдет ряд тематических ярмарок — «Сделано в Подмосковье», «Встречаем зиму», «Покупаем отечественное», «Праздник сластен», «Уютный дом» и другие.

Ранее сообщалось, что подмосковные турпроекты стали победителями национальной премии.

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