22 ноября 2022, 23:52
Почти 200 предновогодних ярмарок пройдет в Подмосковье в декабре
В декабре в Подмосковье планируют организовать 188 ярмарок в 30 городских округах. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Большая часть ярмарок будет посвящена подготовке к Новому году.
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«Наступила пора предновогодних ярмарок, всевозможные товары местных производителей — от валенок и варежек до новогодних игрушек можно будет приобрести, не выезжая за пределы своего округа», — рассказал Георгий Филимонов.
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Он уточнил, что все ярмарки будут отмечены на онлайн-картах для удобства жителей Московской области.
Помимо праздничной новогодней продукции, посетители ярмарок смогут приобрести товары народных промыслов, а также продукты — мед, сушеные ягоды и фрукты, молочную и мясную продукцию.
В декабре пройдет ряд тематических ярмарок — «Сделано в Подмосковье», «Встречаем зиму», «Покупаем отечественное», «Праздник сластен», «Уютный дом» и другие.
Ранее сообщалось, что подмосковные турпроекты стали победителями национальной премии.
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