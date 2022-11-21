Подмосковье 21 ноября 2022, 13:11 Подмосковные турпроекты стали победителями национальной премии

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Два туристических проекта из Подмосковья победили на национальной премии Russian Event Awards. Их авторов наградили на территории «Нижегородской ярмарки» в Нижнем Новгороде.

Администрация Одинцова получила диплом «За продвижение Звенигорода как событийной столицы Подмосковья». Награду получили на проведение Саввино-Сторожевского духовно-просветительского фестиваля.

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Серебряным призером в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» стал павловопосадский телеканал «Радуга» за фестиваль «Встречает Павловский Посад».

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Соискателями премии в этом году стали 604 проекта из 62 регионов России. За победу в финале боролись 314 участников.

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