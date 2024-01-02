Зима в Подмосковье 02 января 2024, 20:32 Почти 200 катков открылись в Подмосковье Губернатор Воробьев: в Подмосковье открылся 181 каток Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

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У жителей и гостей Подмосковья этой зимой есть много возможностей для активного отдыха и развлечений. В регионе работают катки, лыжные трассы, горки для тюбинга и хоккейные площадки. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Новогодние праздники невозможно представить без зимних забав: прокатиться с горки, всей семьей отправиться на каток, выпить горячего чаю с чем-нибудь вкусным — это и есть зима в Подмосковье», — написал он.

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По словам Андрея Воробьева, этой зимой в Московской области начал работу 181 каток. Из них на 30 лед искусственный.

Перед самым Новым годом три таких площадки открыли на Советской площади Коломны, в парке имени Лазутиной в Одинцове и в Центральном парке Наро-Фоминска. Все места для катания оснастили теплыми раздевалками, кафе и пунктами проката.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

В Подмосковье также работают 660 хоккейных площадок, 163 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок. В области проведут 3700 мероприятий и 50 ярмарок.

В пятницу, 29 декабря, в рамках программы «Зима в Подмосковье» в Коломне открыли новый искусственный каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Билеты можно скачать бесплатно через приложение «Студеный лед» или взять в кассе катка.

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