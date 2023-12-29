Подмосковье 29 декабря 2023, 17:26 Большой каток с искусственным льдом и теплой раздевалкой открыли в Коломне Марина Анисимова

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Новый каток, открытый по программе «Зима в Подмосковье», начал работать в Коломне. Искусственное покрытие позволяет кататься при температуре воздуха от -20 до +5 градусов.

Площадь катка составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Площадка может принимать более 1200 человек ежедневно. Здесь есть теплая раздевалка, заточка и прокат коньков. Билеты можно скачать бесплатно, через приложение «Студеный лед», или взять в кассе катка.

Марина Анисимова Марина Анисимова Марина Анисимова Марина Анисимова Марина Анисимова Марина Анисимова

«Коньки совершенно новые, оборудование новое. Берете билет, надеваете коньки, катаетесь полтора часа — столько длится сеанс. Ждем всех!» — приглашает работник проката Ольга Иванова.

Настроение на катке создает новогодняя иллюминация. Покататься можно каждый день, с 10:00 до 22:00. Лед находится по адресу: площадь Советская, 8.

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