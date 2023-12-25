Зима в Подмосковье 25 декабря 2023, 13:25 Около 46 тысяч жителей Подмосковья посетили ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки Фото: Министерство культуры и туризма Подмосковья.

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В Московской области состоялись бесплатные ледовые представления «Чемпионы» Ильи Авербуха и Татьяны Навки, их посетили 46 тысяч человек в декабре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Шоу провели в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Заключительные спектакли Ильи Авербуха посмотрели девять тысяч зрителей. Например, шоу на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетили 3,5 тысячи человек, а в Балашихе — 5,5 тысячи человек.

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Выступления звезд фигурного катания продолжатся в следующем году. Уже 1 января шоу состоится в парке в Ивантеевке Пушкинского городского округа, начала в 17:00. Следующее представление проведут 6 января в 19:00 на стадионе «Вымпел» в Королеве, 8 января в 21:00 — в Солнечногорске, 14 января — в Можайске и Наро-Фоминске, 19 января — в Шатуре, 20 января — в Коломне и Павловском Посаде, 21 января — в Талдоме.

Также в регионе в новом году продолжат показывать ледовое шоу Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Оно пройдет со 2 по 8 января в Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Звездном Городке и других муниципалитетах. Подробности можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

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