Зима в Подмосковье 08 декабря 2023, 14:17 Около 200 жителей Волоколамска обратились за помощью в фонд «Защитники Отечества» Наталья Котова

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С начала работы фонда «Защитники Отечества» в Волоколамске туда обратились около 200 человек. Там в режиме одного окна можно оформить соцподдержку, получить помощь в трудоустройстве и многое другое.

Как рассказала координатор регионального отделения в Волоколамске Марина Жукова, фонд координирует все движения, чтобы человек мог прийти и оперативно получить помощь.

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«Мы прикладываем все усилия, чтобы все, кто обратился к нам, были окружены заботой и чувствовали максимальную поддержку, которую мы готовы оказать», — отметила она.

В филиале можно получить юридическую и психологическую консультацию, оформить меры поддержки, получить помощь в трудоустройстве и организации ухода на дому. Ведомство взаимодействует с представителями военкомата, социальной защиты, структурами ЖКХ и другими органами.

Так, вернувшийся в отпуск боец СВО Иван получил помощь в оформлении брака и пенсии.

«Пока я нахожусь в отпуске — мы с невестой решили пожениться. Обратились в ЗАГС, нам предложили выбрать любое удобное число. Быстро и удобно — 8 декабря сыграем небольшую свадьбу. В Фонд обратился, чтобы помогли оформить ветеранскую пенсию и личный кабинет на Госуслугах. На мою просьбу быстро откликнулись. Принес все необходимые документы, здесь, на месте, сразу помогли зарегистрироваться, заполнить все бланки и приложения. Спасибо за оперативную помощь и за внимание», — поделился он.

Филиал находится на Революционной улице, д. 3. туда можно обратиться по телефону 8-977-694-95-22.

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