Зима в Подмосковье 08 декабря 2022, 13:10 Назван топ-10 катков на спортивных объектах Подмосковья Министерство спорта Подмосковья назвало топ-10 областных катков

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Зимний спортивный сезон начался в Подмосковье 1 декабря. Любителей коньков уже принимают свыше 350 катков в парках, на общественных пространствах и спортивных объектах региона. Минспорта области назвало лучшие из них.

Глава министерства Дмитрий Абаренов рассказал, что почти половина катков оборудована пунктами проката и освещением для катания вечером. На них также планируют проводить мероприятия, первое из которых состоится 10 декабря.

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«Уже в ближайшую субботу, 10 декабря, стартует новый сезон проекта „Выходи во двор“ — легенды отечественного хоккея сыграют на открытом катке с любительской командой жителей городского округа Мытищи», — поделился он.

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Для жителей подготовили топ-10 катков на спортивных объектах. При его составлении учитывалось наличие раздевалок, проката, площадь и доступность.

Лучшими катками признали:

каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске; каток МАУ СШ «Черноголовка»; каток МАУ «ДС „Олимпийский“ имени В.С. Максимова; каток на стадионе «Труд» в Ивантеевке; каток на стадионе «Урожай» в Томилине; каток МУ СК «Подолье» в Ерине; каток на стадионе «Торпедо» в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове; каток на проспекте Ракетостроителей, 4, в Долгопрудном; каток МАУ СШ «Котельники» на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках; каток МУ СК «Истра» в поселке Агрогородок в Истре.

Лучшими искусственными катками стали объекты в парке «Патриот» в Одинцове, на стадионе «Зоркий» в Красногорске, «Яуза» в Мытищах, «Черноголовка» и на Советской площади в Чехове.

Всего в этом году в Подмосковье будут работать свыше 770 катков, 24 из них будут с искусственным покрытием.

Ранее был назван топ-10 катков в общественных пространствах Подмосковья.

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