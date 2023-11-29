Зима в Подмосковье 29 ноября 2023, 10:45 Кол-центры МФЦ Подмосковья обработали более 20 тысяч звонков за неделю Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные МФЦ обработали свыше 20 тысяч звонков за неделю. Операторы ответили на волнующие вопросы и проконсультировали жителей по получению услуг.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, получить помощь в МФЦ жители могут по телефону 122, выбрав в голосовом меню цифру три. После этого необходимо задать интересующий вопрос.

Реклама

Всего в Подмосковье в электронном виде доступно свыше 300 госуслуг, поэтому операторы напоминают, что подать заявление можно онлайн на региональном портале.

Для удобства жителей также работает карта загруженности МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».