Новогоднюю фермерскую ярмарку «Сырная гонка» открыли в Красногорске

Фермеры из 15 регионов России приехали на новогоднюю ярмарку «Сырная гонка» в Красногорске. Она продлится до 30 декабря. Все желающие смогут купить продукты на месте или сделать онлайн-заказ с доставкой на дом.

Как отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, онлайн-продажу продукции на традиционном фестивале «Сырная гонка» внедрили впервые. Для заказа надо лишь отсканировать штрихкод ярмарки.

Здесь участвуют более 25 производителей из 15 регионов. Московскую область представляют 11 лучших фермеров Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что на прошлой ярмарке фермеры установили мировой рекорд по плетению самой длинной сырной косы.

По словам Воскресенского, на «Сырной гонке» будет немало интересных сюрпризов. Уже подготовили развлекательные и музыкальные программы, поблизости залили каток.

Покупатели увидят три фуд-трака с широким ассортиментом угощений. Организаторы уверяют, что каждый найдет для себя что-то особенное.