facebook_pixel
    23 декабря 2021, 16:52

    Новогоднюю фермерскую ярмарку «Сырная гонка» открыли в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермеры из 15 регионов России приехали на новогоднюю ярмарку «Сырная гонка» в Красногорске. Она продлится до 30 декабря. Все желающие смогут купить продукты на месте или сделать онлайн-заказ с доставкой на дом.

    Новогоднюю фермерскую ярмарку «Сырная гонка» открыли в Красногорске | Изображение 1

    Как отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, онлайн-продажу продукции на традиционном фестивале «Сырная гонка» внедрили впервые. Для заказа надо лишь отсканировать штрихкод ярмарки.

    Здесь участвуют более 25 производителей из 15 регионов. Московскую область представляют 11 лучших фермеров

    Сергей Воскресенский.
    Новогоднюю фермерскую ярмарку «Сырная гонка» открыли в Красногорске | Изображение 2

    Он подчеркнул, что на прошлой ярмарке фермеры установили мировой рекорд по плетению самой длинной сырной косы.

    По словам Воскресенского, на «Сырной гонке» будет немало интересных сюрпризов. Уже подготовили развлекательные и музыкальные программы, поблизости залили каток.

    Новогоднюю фермерскую ярмарку «Сырная гонка» открыли в Красногорске | Изображение 3

    Покупатели увидят три фуд-трака с широким ассортиментом угощений. Организаторы уверяют, что каждый найдет для себя что-то особенное.