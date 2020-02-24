«Сырная гонка» прошла в Красногорске. Фестиваль по-настоящему удивил

В Красногорске развернулся вкусный и масштабный фестиваль «Сырная гонка». Гостей угощали разнообразными сортами сыров от 30 производителей страны.

Где еще можно попробовать уникальные вкусы, как не на сырном фестивале. Овечий, базиликовый, кофейный, с белой плесенью и другие крафтовые сорта привезли производители из Брянской, Тверской, Московской и других областей.

Но если вы думаете, что сырный фестиваль — это только молочные продукты, то спешим вас заверить: здесь можно найти и мясные изделия, и даже вкусные слабоалкогольные напитки.

Источник фото: телеканал «360»

«Те люди, которые понимают хорошее вино, они знают, что только маленький производитель может по-настоящему качественный продукт держать. То же самое и с сыром. То, что в магазинах продается, — это не сидр», — сказал Юрий Михалев, владелец «Юрин Сидрус».

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что до революции сидр продавали в аптеках как средство от хандры и депрессии.

Знаменитый истринский сыровар Олег Сирота на фестиваль не приехал — занят. Но около его витрины традиционный ажиотаж. Кажется, про подмосковного фермера знают все! Сыр от Сироты — настоящий бренд.

Очередь выстроилась и к фермерам из Тверской области. И неспроста. Они угощали всех желающих сырным шашлыком с брусничным соусом. Необычно? Не то слово! А на вкус — просто песня.

Чтобы завлечь на фестиваль как можно больше людей, организаторы устроили «Сырную гонку» — уже традиционное для Подмосковья мероприятие. Победитель получает сырную корзину. Охотники за главным призом должны были выполнить десять приседаний и упражнения со скакалкой.