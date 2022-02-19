С 21 февраля в Московской области большинство детей уйдут на каникулы. Комитет по туризму Подмосковья составил топ-10 мест, где можно провести время всей семьей.

Музей кукол и Дом мороженого

Первый в списке Музей кукол и Дом мороженого в Серпухове. Здесь в одном помещении можно посмотреть уникальные игрушки, а в другом — посетить кафе, где продаются десятки видов мороженого, выпечка и пирожные. Вход в музей бесплатный. При желании можно записаться на экскурсию, где расскажут об истории каждой куклы.

Источник фото: Музей кукол и Дом мороженого/ Instagram

Пряничная арт-станция «10 зайцев»

Еще один вариант — Пряничная арт-станция «10 зайцев» в Коломне. Этот музей открылся в конце прошлого года. Посетители смогут увидеть три зала. В одном расположена макетная экспозиция Коломенского кремля, здесь можно будет узнать факты о средневековой Коломне.

Второй — «ВокЗал» — представляет собой вокзал начала XX века, где проходят мастер-классы. Желающих научат печь и расписывать пряники. Зрителей ждут и театрализованные представления.

В третьем зале можно увидеть самые разнообразные пряники: имбирные и шоколадные, печатные и лепные, вырезные и комбинированные, пряничные человечки и домики, традиционные новогодние николашки и фирменные красные коломенские зайчики.

Музей техники Вадима Задорожного

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске можно увидеть легендарный советский танк Т-34, самоходные артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы, автомобили, самолеты, мотоциклы, оружие и многое другое. Это самый большой в России частный музей старинной техники. Гостям музей предлагает большой выбор экскурсионных программ, которые рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых.

Тюбинг-парк «Елагино»

Активно провести отдых можно в тюбинг-парке «Елагино» в Наро-Фоминском городском округе.Трехсотметровый спуск тюбинг-парка оборудован подъемниками и освещением. Есть музыкальное сопровождение, кафе, парковка, медпункт и прокат спортивного инвентаря. Сюда приезжают кататься на горных лыжах, сноуборде и снегоходах.

Шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске

Посетители шоколадной фабрики «Победа» в Егорьевске смогутпобывать в секретных цехах с шоколадными водопадами и горами орехов. По конвейеру там бегут целые потоки сладостей. Для детей до 16 лет здесь проводятся мастер-классы.

Музей русского десерта

В Музее русского десерта в Звенигороде можно не только узнать о промыслах и истории традиционных русских сладостей, но и всей семьей принять участие во множестве мастер-классов: «Лепка сахарных цветов», «Фигурные пряники», «Лучшая в России гурьевская каша», «Праздник баранки», «Выпечка пирогов». В ходе их посетителям предлагают самим растопить печь, замешать тесто и выпечь себе угощения к чаю.

Музей впечатлений

В Музей впечатлений в Сергиевом Посаде стоит отправиться за красивыми фотографиями. Все экспонаты музея можно не только рассматривать, но и трогать, лежать и сидеть на них. Кроме того, здесь открыты уникальная выставка 3D-картин, квест в реальности и ленточный лабиринт с разными секретами и тайнами.

Экоферма «Российские альпаки»

В Дмитровском городском округе, в деревне Походкино, работает экоферма «Российские альпаки». На ферме живут очаровательные пушистые альпака. Все они добродушны, посетители с удовольствием общаются и фотографируются с животными. В ходе экскурсии расскажут об уходе за альпака, их характере и образе жизни, об изделиях, которые получаются из их шерсти, и о работе фермы. В будний день на экскурсию можно приехать школьным классом.

Детский город профессий «Наследники»

В Красногорске есть настоящий детский город профессий «Наследники». В нем работают свыше 20 мастерских. Дети смогут узнать обо всем многообразии профессий, попробовать себя в роли смелого полицейского, принцессы с утонченным вкусом или узнать, как ухаживают за зверями. Здесь представлены профессии творческой и технической направленностей, а также предприятия сферы услуг.

Лазертаг-клуб Pantheon

В лазертаг-клубе Pantheon в Мытищах организуют праздники и семейные игры. На крытую арену не пускают посторонних участников — только членов команды. В арсенале клуба имеется передовое оборудование для людей разного возраста. Специалисты помогут подобрать подходящие сценарии и будут сопровождать участников в течение игры. Есть несколько вариантов сценариев: «Командная перестрелка», «Захват точки», «Освобождение заложника», «Обезвреживание бомбы», «Ночной режим», «Зомби» и другие.

В Подмосковье есть все, чтобы насладиться зимним отдыхом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих посетить регион. Он отметил, что в Подмосковье очень много развлечений. Работают катки и ярмарки, в парках проходят бесплатные киносеансы. Здесь рады всем гостям.