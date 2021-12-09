Старинное и самобытное село. Гжель станет туристическим кластером в Подмосковье

Гжель — одно из старинных и самобытных сел Подмосковья. Оно интересно путешественникам, а вскоре станет целым туристическим кластером — гончарным, историческим и просветительским. Это отметила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Здесь, например, находится Дом-музей Салтыкова. Под одной крышей собрали произведения гжельских мастеров разных поколений. Приезжая сюда, гости могут послушать лекции и посетить экскурсии, встретиться и поговорить с художниками.

Гжель обладает огромным туристическим потенциалом. Сегодня наша цель — шаг за шагом превратить ее в кластер гончарный, исторический, просветительский Наталья Виртуозова.

Она подчеркнула, что важно задействовать все возможности территории. Задача — раскрыть для путешественников Гжель с самых разных сторон.

«Нам необходимо будет пройти некий путь, который во многом просветительский, информационный. Объяснить, что Гжель — это не только сине-белая роспись. Мастера используют такие цвета при изготовлении майолики, как желтый, синий, зеленый и коричневый», — объяснила Виртуозова.

Изучить особенности гжельской майолики можно на выставке старейшей компании, создающей фарфор, «Объединение „Гжель“».

Сам туристический кластер будет включать в себя Гжельский фарфоровый завод, фабричный комплекс, Боровской курган, усадьбы Быково и Раменское, музеи, храмы, кафе, рестораны, гостевые дома и мини-гостиницы.

Располагается в Гжели и производство российской компании «Николь». Здесь изготавливают средства для ухода за кожей и волосами, солнцезащитные и дерматологические средства.

В этом году заключили договор, позволяющий использовать на упаковках их продукции символику губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». И уже в конце года в продажу поступит первая брендированная партия.