«Город Гжель» построят в Московской области

Комитет по туризму Московской области сообщил, что в регионе появится туристско-рекреационный кластер «Город Гжель». Центр развития туризма разработал концепцию его развития по заказу Раменского городского округа.

«Исследования территории проходили с марта 2021 года. Специалисты встречались с мастерами гжельского производства, проходили по маршрутам, проводили опросы среди населения, для того чтобы определить, какой Гжель будет завтра, и с чего надо начинать», — говорится в материале.

Туристско-рекреационный кластер включает Гжельский фарфоровый завод, фабричный комплекс, Боровской курган, усадьбы Быково и Раменское, а также музеи, храмы, кафе, рестораны, гостевые дома и мини-гостиницы.

На территории возле предприятия планируется разместить Центр туристско-рекреационной зоны гжельского кластера, арт-объекты, амфитеатр, фонтанный комплекс, сувенирную лавку и кафе на 100 мест. В будущем итоговый вариант концепции обсудят с творческими объединениями гжельских мастеров и местными жителями.

Проект намерены реализовать на принципе государственно-частного партнерства. Отмечается, что вложения таких крупных инвесторов, как АФК «Система» и ПАО «Сбербанк» помогают развивать туризм на всей территории кластера.