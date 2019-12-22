Новый год начинается с Деда Мороза. Главный новогодний волшебник открыл праздничный сезон в Чехове

Ученица четвертого класса из городского округа Чехов Олеся Завертайло свое письмо Деду Морозу уже давно отправила, но что именно там написано — большой секрет. Зато точно ни для кого не загадка, что необходимо пожелать в преддверии Нового года родным, друзьям и всем жителям Чехова — побольше снега и новогоднего настроения.

«Я желаю городу, чтобы выпал снег, чтобы можно было лепить снеговиков, играть в снежки и кататься на санках», — сказала школьница Олеся Завертайло.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы приготовили для сотен детишек и их родителей, которые пришли на главную площадь Чехова, интерактивные игры, конкурсы и сказочное представление с элементами лазерного шоу. Но главным и самым ожидаемым событием, безусловно, стало прибытие в волшебной карете Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

«К декабрю месяцу нарядили 33 новогодние ели, провели около пяти километров праздничной иллюминации, в местах массового скопления людей установили световые диодные фигуры. Погода подводит, поэтому у нас есть небольшие задержки с заливкой катков, с организацией лыжных трасс. Мы запланировали залить 17 катков, сделать семь трасс. Много мероприятий пройдет как в городе, так и в сельских населенных пунктах», — рассказала временно исполняющий полномочия главы г. о. Чехов Ольга Карпова.

Источник фото: телеканал «360»

Символический приезд Деда Мороза дал старт целой серии праздничных акций и мероприятий, которые пройдут в Чехове. Это новогодние елки, спектакли, экскурсии, гуляния — всего более 100 событий. Завершится праздничная программа 15 января.