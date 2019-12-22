Сказка для детей и взрослых. Премьера «Щелкунчика» состоялась в Губернском театре

В Губернском театре под руководством Сергея Безрукова состоялась премьера по сказке Гофмана «Щелкунчик».

На сцене Губернского театра под управлением Сергея Безрукова громкая премьера. Рождественскую сказку включили в проект «Зима в Подмосковье».

У актеров сложный и продуманный до мелких штрихов грим. Кажется, что куклы и солдатики из детской комнаты оживают прямо на глазах. Артисты уверяют, что сложный грим и костюмы помогают войти в образ.

Режиссер спектакля Алла Решетникова говорит, что спектакль будет интересен всем — от мала до велика. Диалоги наполнены тонким житейским юмором. Зрители будут не только смеяться, но в какой-то момент могут и всплакнуть, сопереживая горю обезображенного принца.

«История о добре, человеколюбии и милосердии. Не важно, к кому проявлено это чувство, как ты внешне выглядишь, попадаешь ты под общий ряд красавцев или нет», — отметила Алла Решетникова.

Источник фото: телеканал «360»

«Щелкунчик» — 13-й по счету детский спектакль в Губернском театре. Артисты признаются, что такие постановки возвращают их обратно в собственное детство.

Премьера спектакля прошла с аншлагом. Юные театралы остались довольны: кого-то восхитила доброта, кого-то батальные сцены с Мышиным королем.

Источник фото: телеканал «360»

«Щелкунчик» будет идти в Губернском театре до 8 января. Это хорошая возможность всей семьей окунуться в атмосферу волшебства и сказки.