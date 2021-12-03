Где покататься на выходных. Топ-10 популярных лыжных трасс Подмосковья

Наступившей зимой в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах Московской области откроют 90 беговых лыжных трасс. Они примут посетителей в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Многие трассы оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката и кафе. Подборку самых популярных трасс представили в региональном комитете по туризму.

Лыжня в Одинцовском городском парке культуры, спорта и отдыха круглосуточно освещена. На ней можно переодеться в тепле, есть туалеты и душевые, работают прокат и ски-сервис, просторное кафе, бесплатная парковка. Для маленьких посетителей установлена большая детская площадка и горка для тюбинга.

В лыжном клубе «Волкуша» в Лыткарино сделали трассы и для взрослых, и для детей. Катание бесплатное, а карты лыжни представлены на информационных стендах. Как и в Одинцово, работает снежная пушка.

При посещении биатлонной трассы комплекса «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» в Сергиевом Посаде можно взять оборудование в прокат. Вход на лыжню возможен только в специальной повязке на руку, которую выдают под залог пяти тысяч рублей или паспорта. Подготовлена она под коньковый ход и классику.

На стадионе «Зоркий» в Красногорске открыты две лыжные трассы на три и пять километров. К услугам гостей — раздевалки, душевые, туалеты, прокат, выездные буфеты и парковка. Ежегодно на лыжне устраивают всероссийские и международные соревнования.

Одним из самых современных лыжных стадионов Подмосковья считают лыжный стадион имени Анфисы Резцовой в Химках. В его состав входит комплекс помещений для лыжного спорта и база проката инвентаря.

На территории центра зимних видов спорта в Дмитрове находятся освещенные лыжероллерная и лыжная трассы. Они оборудованы ратраком под классический и свободный ход. Есть освещение и прокат.

Бесплатная лыжня в Томилинском лесопарке стала местом активного отдыха для всей семьи. Она состоит из трех кругов разной протяженности — 800 метров, 1,5 километра и 2,2 километра.

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С 1950-х годов существует Ромашковская трасса в Одинцовском городском округе. Начинается лыжня от стадиона «Медик» и содержит маршруты, подходящие для лыжников всех уровней подготовки, в том числе и детский.

«Народной тропой» называют лыжню в Королеве. Стартует она у дома № 10 на Октябрьском бульваре. Сюда лучше приезжать днем, поскольку освещения на трассе нет. Зато катание бесплатное.

Лыжную трассу спортшколы «Истина» в Истре обычно готовят к середине декабря. Наряду с любителями здесь регулярно тренируются и олимпийские чемпионы по зимним видам спорта, включая лыжные гонки. Помимо прочих удобств, на лыжне есть гостиница и медпункт.