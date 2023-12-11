Зима в Подмосковье 11 декабря 2023, 14:23 Гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» прошло в Одинцове Телеканал «360»

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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» прошло в парке Малевича в Одинцове. Каток превратился в сцену для звезд фигурного катания. Зрители увидели выступления Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Евгении Медведевой и многих других.

Знаменитые спортсмены сменяли друг друга на ледовой сцене. Посмотреть гала-шоу «Чемпионы» пришло около 1,5 тысячи жителей и гостей Одинцовского округа.

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«С уникальной программой для жителей и гостей Одинцовского округа выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, а также такие титулованные звезды фигурного катания как Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Алексей Усков, Анатолий Сластин и Григорий Забелло. Спасибо Илье Авербуху, всем организаторам и участникам за потрясающие эмоции для зрителей», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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