Фестиваль «Парад Победы на льду» пройдет в Одинцове 29 января

«Парад Победы на льду» пройдет вблизи Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье 29 января. Это городской округ Одинцово. Гости услышат на фестивале военные, тувинские и русские народные песни.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что фестиваль состоится на Соборной площади. Все начнется в 18:00.

Программу здесь покажет Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

Вниманию посетителей представят такие известные песни, как «Священная война» и «Прощание славянки», а также многие другие произведения. Солировать будет народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол.

Кроме того, участником фестиваля станет Детский ледовый театр «АМАС».

А в субботу, 15 января, в Главном храме Вооруженных сил России впервые прошел Рождественский хоровой собор.