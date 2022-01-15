Рождественский хоровой собор впервые прошел в Главном храме ВС РФ в Подмосковье

В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» впервые прошел Рождественский хоровой собор, благословленный патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Проведение собора направлено на приобщение участников и гостей к многовековым традициям православия и духовной музыкальной культуры.

Собор собрал 250 человек. В программе участвовали шесть хоровых коллективов: православный хор и ансамбль Инженерных войск «За веру и Отечество», хор курсантов Военного института Военного университета, Центральный пограничный ансамбль ФСБ, женский хор Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Преображенский хор прихожан храма Христа Спасителя, а также хор «Сольба» ярославского Николо-Сольбинского женского монастыря.

В открытии собора приняли участие замглавы Минобороны Геннадий Жидко и глава Синоидального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий.

«Мы становимся свидетелями зарождения новой традиции — отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов — Рождественским хоровым собором», — заявил замминистра обороны.

Коллективы для выступления подготовили программу из произведений христианской музыки и рождественских колядок из собственного репертуара. Открыл и закрыл собор сводный хор.

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