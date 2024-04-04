Зима в Подмосковье 04 апреля 2024, 11:15 Еще 200 аппаратов для диагностики онкологических заболеваний закупят в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Почти 200 новые аппаратов для лечения и диагностики онкологических заболеваний закупят для больниц Подмосковья в этом году. Это аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, маммограф и многое другое.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новое оборудование необходимо для качественной диагностики и обнаружения патологий и новообразований на ранней стадии.

Реклама

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Во многом благодаря закупке новой медтехники, в Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года», — сказал он.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.