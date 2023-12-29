Зима в Подмосковье

29 декабря 2023, 11:29

«Дорога зимних открытий»: в Подмосковье появился новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут Коломна — Зарайск запустили в Подмосковье

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В рамках программы «Зима в Подмосковье» совместно с компанией «Роснефть» запустили новый туристический маршрут Коломна — Зарайск. Проект называется «Дорога зимних открытий». До конца февраля можно побывать в 11 уникальных локациях и получить подарки. Организаторы рассказали «360», почему стоит туда поехать.

«Главным маршрутом этой зимы мы предложили сделать Коломна — Зарайск. Удивительная сказочная Коломна. Удивительно древний Зарайск. И те объекты, которые на Новый год хочется и точно нужно увидеть», — заявила начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Московской области Анастасия Савченко.

Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Зарайск
Администрация городского округа Зарайск
Администрация городского округа Зарайск
Администрация городского округа Зарайск
Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Коломна
Администрация городского округа Зарайск
Администрация городского округа Зарайск

В программу включили 11 уникальных мест. Среди них Коломенский кремль, музей-лаборатория «Шелковая фабрика», Зарайская водонапорная башня, коврижечная и другие объекты. Туристы узнают секреты местной кулинарии и побывают в усадьбе, где провел детство писатель Федор Достоевский.

В сотрудничестве с компанией «Роснефть» на маршруте Коломна — Зарайск организовали квест. Для участия в нем нужно присоединиться к программе лояльности «Семейная команда», на флагманской АЗС «Роснефть» в Москве или Коломне получить брошюру «Карта сокровищ», до 29 февраля проехать весь маршрут, отмечая достопримечательности и собирая наклейки, затем в конечной точке сдать ее и получить подарок.

Туристический маршрут Коломна — Зарайск организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу мероприятий разработали с заботой о каждом госте.

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