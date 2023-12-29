Зима в Подмосковье 29 декабря 2023, 11:29 «Дорога зимних открытий»: в Подмосковье появился новый туристический маршрут Новый туристический маршрут Коломна — Зарайск запустили в Подмосковье Телеканал «360»

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В рамках программы «Зима в Подмосковье» совместно с компанией «Роснефть» запустили новый туристический маршрут Коломна — Зарайск. Проект называется «Дорога зимних открытий». До конца февраля можно побывать в 11 уникальных локациях и получить подарки. Организаторы рассказали «360», почему стоит туда поехать.

«Главным маршрутом этой зимы мы предложили сделать Коломна — Зарайск. Удивительная сказочная Коломна. Удивительно древний Зарайск. И те объекты, которые на Новый год хочется и точно нужно увидеть», — заявила начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Московской области Анастасия Савченко.

Администрация городского округа Коломна Администрация городского округа Зарайск Администрация городского округа Зарайск Администрация городского округа Коломна Администрация городского округа Коломна Администрация городского округа Зарайск

В программу включили 11 уникальных мест. Среди них Коломенский кремль, музей-лаборатория «Шелковая фабрика», Зарайская водонапорная башня, коврижечная и другие объекты. Туристы узнают секреты местной кулинарии и побывают в усадьбе, где провел детство писатель Федор Достоевский.

В сотрудничестве с компанией «Роснефть» на маршруте Коломна — Зарайск организовали квест. Для участия в нем нужно присоединиться к программе лояльности «Семейная команда», на флагманской АЗС «Роснефть» в Москве или Коломне получить брошюру «Карта сокровищ», до 29 февраля проехать весь маршрут, отмечая достопримечательности и собирая наклейки, затем в конечной точке сдать ее и получить подарок.

Туристический маршрут Коломна — Зарайск организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу мероприятий разработали с заботой о каждом госте.